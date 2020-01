Spółka zależna Unibepu kupiła działkę na warszawskim Bemowie pod ok. 300 lokali



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Unidevelopment - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę nabycia nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie o obszarze ok. 2,8 ha za cenę łączną ok. 23,5 mln zł, podał Unibep. Grupa planuje na gruncie projekt na ok. 300 mieszkań.

Transakcję przeprowadzono z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z II i III etapem inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez spółkę zależną od Unidevelopment, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie ok. 300 lokali mieszkalnych, podano w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)