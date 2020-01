Smartfluid z Grupy Ciech ma dofinansowanie z NCBR na rozwój technologii STF



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Smartfluid - którego większościowym akcjonariuszem jest Grupa Ciech - otrzymał ponad 5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie i walidację w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania inteligentnych materiałów absorbujących siłę uderzenia dzięki wykorzystaniu właściwości płynów zagęszczanych ścinaniem (shear thickening fluids - STF), podał Ciech. Celem Ciechu jest komercjalizacja technologii STF i uruchomienie wielkoskalowej, opłacalnej ekonomicznie produkcji.

Ciech przeznaczy uzyskane środki na zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych tezy o możliwości wykorzystania STF do wielkoskalowej, opłacalnej ekonomicznie produkcji materiału, będącego półproduktem dla wytwórców szeroko pojętej odzieży, elementów ochronnych czy akcesoriów sportowych. Pozytywna weryfikacja tej tezy pozwoli na uruchomienie komercyjnej działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży materiału wykorzystującego STF, podano w komunikacie.

"Zgodnie z naszą strategią na lata 2019-2021, innowacyjność ma stać się jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Ciechu w kolejnych latach. Jej wzrost mają pobudzić inwestycje grupy w technologiczne startupy, współpraca z naukowcami z całego świata, crowdsourcing i rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Z jednej strony wspieramy istniejące biznesy, z drugiej szukamy nowych, ciekawych biznesów przyszłości. Inwestycję w Smartfluid, podobnie jak w spółkę Insignes Labs, rozwijającą innowacyjne wypełniacze antymikrobiotyczne stosowane do zabezpieczania materiałów, traktujemy jako rozwój nowych biznesów grupy, które w przyszłości mogą stać się ważnymi obszarami naszej działalności biznesowej" - powiedziała prezes Ciech R&D Aleksandra Janusz, cytowana w komunikacie.

Płyn zagęszczany ścinaniem (nazywany również dylatancyjnym) to tzw. płyn nienewtonowski, w którym wartość lepkości rośnie wraz ze wzrostem wartości szybkości ścinania. Po przekroczeniu granicznego naprężenia, właściwości układu charakterystyczne dla płynu przechodzą w typowe dla ciała stałego. W wyniku uderzenia STF zmienia się z lepkiego płynu w sprężyste ciało stałe. Efektem tego zjawiska jest rozproszenie energii i zapewnienie ochrony przedmiotom lub osobom przed niszczącym strumieniem energii. Zjawisko to jest odwracalne. Po rozproszeniu energii płyn natychmiast powraca do stanu ciekłego i gotowy jest na rozproszenie energii pochodzącej z kolejnego uderzenia, wyjaśniono w materiale.

Produkty oparte na STF znajdują zastosowanie w wielu segmentach rynku, w których absorpcja energii jest kluczowa, a parametr elastyczności ma równie wielkie znaczenie. Jest to na przykład produkcja elementów konstrukcyjnych samochodów, kamizelek kuloodpornych, ochraniaczy sportowych czy elementów odzieży dla motocyklistów. Technologia ta może być również wykorzystywana do wibroizolacji w budownictwie.

"Dzięki wsparciu Ciechu spółka Smart Fluid w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych zaprojektuje i przetestuje linię pilotażową do produkcji materiałów ochronnych opartych na STF. W trakcie badań będziemy koncentrować się zarówno na jakości produktów, jak i na optymalizacji surowcowej procesu, tak aby produkty spółki, poza unikalnymi właściwościami, charakteryzowały też konkurencyjne ceny" - wskazał prof. Marcin Leonowicz ze spółki Smartfluid.

Przyznane dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

Smartfluid tworzą naukowcy z Politechniki Warszawskiej - m.in. prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz czy prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki. Udziałowcem Spółki jest też Instytut Badań Stosowanych, kierowany przez prof. dr hab. inż. Janusza Lewandowskiego. Prace nad chronioną dziś patentami technologią STF rozpoczęli oni już w 2009 roku.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

