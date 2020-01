Położony 46 km na południe od centralnego placu Tiananmen port lotniczy Pekin-Daxing, w skrócie PKX, formalnie został otwarty pod koniec września ub.r. Inwestycja powstała w pięć lat. Według chińskich mediów budowa lotniska kosztowała 80 mld juanów (45 mld zł), choć uwzględniając dodatkowe koszty, mogło to być nawet 67 mld zł.

W środę PLL LOT uruchomiły bezpośrednie rejsy z Warszawy na Pekin-Daxing. To drugi port w stolicy Chin, do którego latają maszyny polskiego przewoźnika; pierwszym jest Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin (PEK). LOT lata do Chin codziennie, siedem razy w tygodniu.

Nowy port ma odciążyć stołeczne lotnisko, gdzie ograniczona przestrzeń powoduje czasem opóźnienia lotów.

„Od września do końca grudnia 2019 roku lotnisko Pekin-Daxing obsłużyło 3 mln pasażerów. W tym roku planujemy, że będzie to 27 mln podróżnych” – powiedział polskim dziennikarzom Wang Qiang z lotniska Pekin-Daxing podczas prezentacji portu.

Terminal w kształcie sześcioramiennej rozgwiazdy zaprojektowany został przy współpracy ADPI oraz brytyjskiej architekt irackiego pochodzenia Zahy Hadid z firmy Zaha Hadid Architects, która zmarła w 2016 roku, nim ukończono budowę.

„Lotnisko zajmuje 2,68 tys. hektarów powierzchni. Budynek terminalu ma powierzchnię 700 tys. m kw. i obecnie cztery pasy startowe. Początkowa przepustowość lotniska oszacowana jest na 72 miliony pasażerów i 20 milionów ton cargo i poczty rocznie. Docelowo ma na nim być siedem pasów startowych, a port rocznie ma obsługiwać ponad 100 milionów pasażerów” – powiedział Qiang.

Jak tłumaczył, lotnisko zostało tak zaprojektowane, aby pięć pirsów łączyło się z holem głównym terminala. Pirs jest przedłużeniem hali głównej terminalu lotniczego, od którego odchodzą tzw. rękawy.

„Taki układ został zaproponowany, by ograniczyć pasażerom niepotrzebne chodzenie. Odległość od najbardziej oddalonych punktów kontroli bezpieczeństwa do centrum terminala ma być pokonywana w 6-8 minut. Z kolei pasy startowe są skierowane w różnych kierunkach, tak aby ułatwić wylot samolotów” – powiedział.

Jak mówił, na lotnisku operuje 15 linii lotniczych - siedem krajowych, w tym m.in. China Southern Airlines, China Eastern Airlines, oraz osiem zagranicznych, w tym trzy linie europejskie: British Airways, Finnair i od 16 stycznia PLL LOT.

Przedstawiciel pekińskiego lotniska wskazywał, że wielkość oraz kształt terminala zostały tak zaprojektowane, aby wpadało tam jak najwięcej naturalnego światła - nawet do najniżej położonych kondygnacji. Elewacja i wnętrze utrzymane jest w jasnych kolorach.

„Wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię - m.in. podczas kontroli paszportowej stosujemy program rozpoznawania twarzy. Zapewnia to szybką i komfortową kontrolę. Nowoczesna sortownia zapewnia odbiór bagażu przez pasażera w maksymalnie krótkim czasie. Innowacyjnym rozwiązaniem jest też zainstalowanie w terminalu robotów, które odpowiedzą podróżnym na podstawowe pytania. Można je spotkać m.in. na poziomie odprawy paszportowej” – dodał.

Do lotniska można się dostać pociągiem, metrem, autobusem oraz samochodem. „Dzięki szybkiej kolei, metru i drogom ekspresowym dojazd z centrum Pekinu zajmuje kilkanaście minut. Szybką koleją do centrum można dojechać w 19 minut" - powiedział. Wskazał, że budowana jest też szybka kolej pomiędzy lotniskiem Peking-Daxing a stołecznym międzynarodowym lotniskiem Pekinu, na które wcześniej latał LOT. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023/2024 rok.

Na lotnisku działa system ILS III kategorii, dzięki któremu możliwe jest lądowanie samolotów w warunkach ograniczonej widzialności. "Na lotnisku pracuje obecnie 20 tys. ludzi, a od kwietnia zamierzamy zatrudnić kolejne 3 tys. pracowników" – powiedział Qiang.

Jak przekazał, z nowego portu wykonywanych jest dziennie średnio około 280 startów i lądowań, a od kwietnia ma ich być ok. 700.

Zaha Hadid Architects była jedną z pracowni, która przygotowała w czerwcu ub.r. projekt terminala Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach warsztatów architektonicznych, jako wspólna inicjatywa Ambasady Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz spółki Centralny Port Komunikacyjny. Opracowania mają być inspiracją master planu budowy CPK, który ma być zlecony na początku tego roku.

Z Pekinu Aneta Oksiuta (PAP)

