Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze IMS upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę 2,67 mln zł.



"Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 21 stycznia 2020 roku, do dnia 30 kwietnia 2020 roku albo do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie ww. akcji własnych" - czytamy w uchwale.



Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).



(ISBnews)