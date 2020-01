Nowe technologie. Większość z nas płaci już w sklepach internetowych przy pomocy rozwiązań firm pośredniczących w płatnościach on-line. Z innowacji i udogodnień finansowych korzystamy również przy kasie, płacąc bezgotówkowo. To dla nas norma. Na rynku konsumenckim widać, że coraz więcej sklepów decyduje się na instalację terminali do płatności bezgotówkowych (tzw. POS).

Mamy zatem do czynienia z ogromną ekspansją tzw. technologii fintech. Potwierdza to m. in. najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego o rozwoju systemu finansowego.

Czy wiecie, że na koniec czerwca 2019 r. było już ponad 600 tys. punktów płatności bezgotówkowych? A to oznacza, że od marca przybyło ich ponad 23 tys.

Co to jest fintech? To inaczej wszelkiego rodzaju nowoczesne technologie finansowe, bardzo szybko rozwijające się już nie tylko w sektorze bankowym. To innowacyjne sposoby realizowania różnego rodzaju transakcji, związanych z zarządzaniem środkami płatniczymi oraz technologie, które to umożliwiają.

Mianem fintech określa się też firmy, które tworzą, rozwijają i wykorzystują nowe rozwiązania informatyczne w finansach. Przy czym firmy te, albo współpracują z tradycyjnymi podmiotami, albo z nimi konkurują. Do sektora fintech zalicza się zarówno młode innowacyjne przedsiębiorstwa - startupy, jak i duże firmy, które od lat transformują rynek finansowy.

Jaki jest sens fintechu? Ta innowacja finansowa ma za zadanie skrócenie czasu dotarcia z nowymi rozwiązaniami do klientów oraz obniżenie kosztów operacyjnych i procesowych wszędzie tam, gdzie zachodzi tzw. transfer wartości online. Celem fintechu jest zatem poprawa efektywności i dostępności usług finansowych.

Fintech to nowo budowane rynki, jak również crowdfunding (finansowanie społecznościowe) czy kryptowaluty. To również dostęp do tradycyjnych produktów finansowych, poprzez zupełnie nowy interfejs informatyczny.

Fintech wkracza też na rynek ubezpieczeń – tam ma jednak swój własny odpowiednik. To termin InsurTech. Jednak śledząc trendy technologiczne oraz potrzeby klientów i tym samym dużych graczy finansowych, można zauważyć swoisty miks technologiczny i wzajemne się przenikanie branż. Wszystko to, właśnie dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym.

Rynek cały czas ewoluuje. Czym innym był fintech na początku – kiedy powstawał zaraz po dużym kryzysie finansowym i był tworzony przez ludzi bezpośrednio z branży finansowej, a czym innym jest w obecnym modelu biznesowym i na obecnych rynkach finansowych. Teraz projektują go i piszą młodzi informatycy, realizujący coraz ciekawsze i szybsze rozwiązania pod skrzydłem startupów.

