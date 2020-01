Amazon Prime Video został partnerem sieci Play

W sprzedaż i rozprowadzanie "patriotycznego węgla" zaangażowały się m.in. PKN Orlen i Poczta Polska; tymczasem może on pochodzić z Rosji - twierdzą posłowie KO. Apelują do PiS, by zamiast importować węgiel, wsparł polskie rodzinne odnawialne źródła energii.