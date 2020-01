Trybunał ONZ wzywa Birmę do ochrony Rohingjów przed ludobójstwem

Źródło: PAP

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w Hadze (MTS) wezwał w czwartek władze Birmy do podjęcia pilnych kroków na rzecz ochrony muzułmańskiej mniejszości Rohingjów i do niedopuszczania do działań, które stanowiłyby ludobójstwo.