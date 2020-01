Orange uzależnia kwestię dywidendy z Orange Polska od wydatków na 5G



Londyn, 23.01.2020 (ISBnews) - Orange Group uzależnia kwestię potencjalnej wypłaty dywidendy przez Orange Polska od ostatecznego oszacowania wydatków inwestycyjnych na 5G, poinformował COO Europe w Orange Group Jean-Marc Vignolles.

"W kwestii dywidendy z Orange Polska nie będzie z naszej strony żadnej decyzji zanim nie będziemy chociażby znać dokładnych wydatków inwestycyjnych w związku z 5G" - powiedział Vignolles dziennikarzom podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025 Grupy Orange w Londynie.

W połowie ub.r. prezes Orange Polska Jean Francois Fallacher wskazywał, że powrót do dywidendy w 2021 roku jest "coraz bardziej prawdopodobny", ale zależy od ostatecznej ceny za częstotliwość 5G.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)