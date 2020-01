Orange spodziewa się kontynuacji wzrostu przychodów w Polsce



Londyn, 23.01.2020 (ISBnews) - Orange Group oczekuje, że Orange Polska będzie kontynuować wzrost przychodów, wynika z wypowiedzi przedstawicieli grupy.

"Orange Polska to największe aktywo naszej grupy w regionie CEE. Oczekujemy, że jego wzrost przychodów będzie kontynuowany w całym 2019 r. (przy 2,4% wzrostu do 1 955 mln euro w I-III kw. 2019). Orange Polska realizuje skuteczną strategię rozwoju usług konwergentnych, rollout sieci światłowodowej, jak również wzrostu usług TV, a także usług ICT. Orange Polska przeprowadził również udaną transformację, która zaowocowała znaczącą redukcją kosztów. Ponadto agresywny program sprzedaży nieruchomości uwolnił dodatkowe środki na inwestycje" - powiedział COO Europe w Orange Group Jean-Marc Vignolles podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025 Grupy Orange w Londynie.

Jak podkreślili przedstawicieli Orange Group, potwierdzono dane z grudniowej prezentacji strategii Orange Group, gdzie wskazywano, że Polska i Rumunia, stanowiące kluczowe rynki w grupie krajów określanych przez grupę jako "Europa" (bez traktowanych oddzielnie Francji i Hiszpanii), mają osiągać średnie roczne wzrosty przychodów i silne EBITDAal.

Orange Polska (wg danych na koniec września 2019) oferuje usługi konwergentne dla 1,33 mln klientów, światłowód FTTH dla ok.0,5 mln klientów, usługi TV dla 979 tys. klientów. Z kolei baza klientów usług mobilnych sięga 15,14 mln klientów, w tym kontraktowych 8,5 mln, usługi stacjonarne to 2,59 mln klientów.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)