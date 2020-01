Pomocny dla spółki będzie wkład Wieltonu, który dostarczył w 2019 r. do Wielkiej Brytanii ok. 700 podwozi, a w 2020 roku planuje dostawę ponad 2 tys. podwozi.



Rok 2019 był dla spółki Lawrence David okresem intensywnych zmian i reorganizacji. Dołączając do Grupy Wielton, brytyjska spółka rozpoczęła proces integracji procesowej, zakupowej, produkcyjnej oraz sprzedażowej. Uzyskane w tych obszarach synergie, nie tylko istotnie zwiększyły pozycję negocjacyjną Lawrence David, ale również korzystnie wpłynęły na optymalizację kosztową i możliwość realizacji większych zamówień. Zapewnia to między innymi wsparcie Wieltonu i dostarczanie gotowych podwozi z Wielunia, podkreślono.



"Wyniki osiągnięte przez Lawrence David w 2019 r. stanowią solidny fundament pod realizację celów sprzedażowych, jakie brytyjska spółka wytyczyła na 2020 r. Pomocny będzie również wkład Wieltonu, który dostarczy do Wielkiej Brytanii ponad 2 tys. podwozi. Dotychczas w ramach dostaw zrealizowaliśmy wiele interesujących zamówień m.in. do uznanych klientów lokalnych oraz o zasięgu międzynarodowym. Zaufanie takich klientów wskazuje nam jaki potencjał drzemie w Lawrence David" - powiedział prezes Wieltonu Mariusz Golec, cytowany w komunikacie.



W ubiegłym roku w ramach współpracy z Wielunia wyjechało do LDV około 700 szt. podwozi. Jak zapewnia grupa, współpraca będzie kontynuowana w 2020 r. na dużo wyższym poziomie. Wielton przekaże do Wielkiej Brytania ponad 2 tys. gotowych podwozi. Stanowi to znaczne wsparcie w realizacji dużych zamówień, których nie brakuje w Lawrence David. Spółka posiada wiele obiecujących kontraktów z największymi firmami, m.in. globalną firmą kurierską, światowym liderem e-handlu oraz czołową siecią hipermarketów w Wielkiej Brytanii, zaznaczono.



"Możliwość dywersyfikacji geograficznej pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Grupy Wielton. Dzisiaj w zakładach w Wieluniu produkowane są podwozia, które jeszcze w ubiegłym roku dostarczała konkurencja. Liczne kontrakty brytyjskiej spółki i solidny backlog, tworzą dobrą perspektywę na realizację przyjętych założeń na ten rok, pomimo Brexitu i obserwowanego spowolnienia na rynkach europejskich" - dodał Golec.



Spółka Lawrence David Limited dołączyła do Grupy Wielton we wrześniu 2018 r., kiedy Wielton nabył 75% jej udziałów za 26 mln GBP. Dzięki transakcji Grupa Wielton przejęła kontrolę nad jednym z głównych producentów naczep na brytyjskim rynku, na którym wcześniej nie była obecna. W portfolio polskiego giganta znajdują się również takie marki jak francuski Fruehauf, niemiecki Langendorf, włoskie Viberti oraz Cardi.



Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

