PGNiG nie wyklucza przejęć w Polsce i regionie w 'paroletniej' perspektywie



Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie wyklucza przejęć spółek w Polsce i w regionie w perspektywie "paroletniej", poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

"Jeśli chodzi o współpracę z innymi podmiotami, to wszystkie scenariusze są możliwe. Na pewno będziemy współpracowali w skali kraju, a nawet regionu. Absolutnie nie wykluczam przejęć - jeśli ktoś będzie chciał się nam sprzedać w całości czy w części, to nie będziemy mieli wyjścia" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Dodał, że mowa jest o perspektywie "paroletniej", a przejęcia możliwe są w Polsce i w regionie.

"Przede wszystkim będziemy zainteresowani współpracą na rynku energetycznym. Nie wykluczamy współpracy w innych segmentach" - dodał prezes w rozmowie z dziennikarzami.

Podczas konferencji Kwieciński mówił też, że PGNiG chce być integratorem na polskim rynku ciepłowniczym.

"Udział PGNiG w rynku ciepłowniczym wynosi obecnie 11%, rynek jest rozproszony. Uważamy, że ciepłownictwo powinno być silnie zintegrowane z rynkiem gazowym. Dlatego tym rynkiem jesteśmy silnie zainteresowani i chcemy być integratorem. Aktywa są silnie rozproszone pomiędzy podmiotami gospodarczym, będziemy z nimi rozmawiali. Także z samorządami będziemy chcieli współpracować, ale nie będzie tu jednego modelu. Będziemy chcieli współpracować także z innymi instytucjami, przede wszystkim z PFR" - wyjaśnił prezes.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)