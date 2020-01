Amica: Nakłady na transformację cyfrową to 20 mln zł w br., 250 mln zł do 2023



Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Amica planuje przeznaczyć na transformację cyfrową i IT ok. 20 mln zł z planowanych na 2020 r. ok. 95 mln zł nakładów inwestycyjnych, poinformował CFO Michał Rakowski. W ramach transformacji cyfrowej spółki, na bieżący rok zaplanowano 10 pilotażowych projektów, dodał członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Robert Stobiński.

"Poprzez transformację cyfrową chcemy wspierać strategię HIT 2023 w jej zmodyfikowanej formie" - podkreślił Stobiński podczas konferencji prasowej.

"Pierwszy etap transformacji cyfrowej Amiki to 'think big', który można opisać jako 'myśl, gdzie chcesz być kiedyś, nie myśl o środkach'. Drugi to 'start small' - wybierz mniejszy wycinek biznesu (geograficzny, produktowy lub inny) i testuj docelowe rozwiązanie w mniejszej skali. Takich inicjatyw będzie 10 w tym roku. Na koniec 2020 r. (w przypadku dwóch inicjatyw do połowy 2021 r.) będziemy mieli odpowiedź, czy to działa i rozpoczniemy wdrożenie w pozostałych jednostkach grupy. To będzie trzeci etap - 'escalate fast'" - wyjaśnił Stobiński.

Na transformację cyfrową przeznaczono ok. 50% z 500 mln zł nakładów inwestycyjnych grupy na lata 2020-2023. Obejmą wydatki w obszarze konsultingu, sprzętu, oprogramowania i automatyzacji produkcji.

"Rozpoczęliśmy 10 projektów proof of concept [POCs]. Oceny wyników dokonamy w III kw. 2021 r." - kontynuował Stobiński.

Projekty POCs obejmują trzy obszary inicjatyw: klient w centrum uwagi, optymalizacja łańcucha dostaw i automatyzacja procesów wewnętrznych i produkcyjnych.

W listopadzie Amica podała, że planuje w zaktualizowanej strategii ok. 500 mln zł nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2023. Struktura wydatków ma przedstawiać się następująco: wzrost mocy produkcyjnych 22%, automatyzacja fabryki 29%, rozwój produktów i towarów 15%, IT 20%, inne 14%.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)