Gaz-System: Baltic Pipe z kolejnym pozwoleniem dla części lądowej gazociągu



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję pozwalającą na budowę odcinka gazociągu o średnicy DN 1000 Goleniów-Lwówek, podał Gaz-System. Dzięki temu operator ma wszystkie wymagane pozwolenia do rozpoczęcia budowy 83-kilometrowego fragmentu lądowej części gazociągu Baltic Pipe w województwie zachodniopomorskim.



Trasa całego gazociągu o długości 191 km przebiega przez trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie.

"Gaz-System skompletował pełną dokumentację potrzebną do rozpoczęcia budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim. To dwa odcinki o łącznej długości ok. 103 km. Będą one zlokalizowane na terenie gmin: Goleniów, Maszewo, Stargard, Dolice, Przelewice, Pełczyce (woj. zachodniopomorskie) oraz Międzychód i Lwówek (woj. wielkopolskie)" - czytamy w komunikacie.

Na etapie końcowym jest pozwolenie na budowę w województwie lubuskim. To ostatni element uzyskiwania wszystkich zgód administracyjnych , który pozwoli rozpocząć prace budowlane na całym odcinku gazociągu Goleniów-Lwówek, podano także.

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System, a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.



Projekt Baltic Pipe składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W jego skład wchodzi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem, wybudowanie i zmodernizowanie 3 tłoczni gazu oraz budowa gazociągów Niechorze-Płoty i Goleniów-Lwówek.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)