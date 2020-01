Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biomed-Lublin powołała Marcina Piroga na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. operacyjnych Piotra Fica, podała spółka. Zarząd w niezmienionym składzie na nową wspólną kadencję, będzie sprawował funkcji od 1 lutego 2020 przez 4 lata.



Marcin Piróg ukończył Politechnikę Lotaryńską we Francji, ma także dyplom Master of Business Administration w NSEAD we Francji i Advanced Management Program Harvard Business School w USA.



"Przebieg kariery zawodowej: 06.2017 - obecnie - Biomed-Lublin S.A. - prezes zarządu, 05.2014 - obecnie - Optimaled Sp. z o.o. - prezes zarządu, 2010 - 2012 - PLL LOT S.A. - prezes zarządu, 2010 - Ruch S.A. - prezes zarządu, 2000 - 2008 - Carlsberg Polska - prezes zarządu, 1998 - 2000 - Leaf Group - wiceprezes CEE, 1997 - 2000 - Leaf Polska S.A. - prezes zarządu, 1993 - 2007 - E. Wedel S.A. - dyrektor R&D, dyrektor generalny confectionery, 1985 - 1992 - Total France - inżynier produkcji, szef produkcji" - podano także.



Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.



(ISBnews)