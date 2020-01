7Levels zaktualizował strategię i opracował zarys planów wydawniczych



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Zarząd 7Levels w związku z aktualizacją strategii podjął decyzję m.in. o rozszerzeniu rynku zbytu gier o kolejne platformy sprzętowe, tj. komputery PC oraz konsole Xbox One, podała spółka.

Jednocześnie spółka przedstawiła zarys planów wydawniczych na najbliższe miesiące i tak w I kwartale 2020 r. planuje:

- update do "Jet Kave Adventure" zawierający nowe tryby rozgrywki (tryb arcade), rankingi online, achievementy;

- premiera gry "Inbento" na Nintendo Switch (gra z portfolio "Afterburn");

- premiera nowej gry emitenta o mniejszym budżecie na platformie Nintendo Switch (na dzisiaj tytuł gry nie jest jeszcze znany).



Z kolei II kwartał 2020 r. to:

- update gry "Warplanes": "WWII Dogfight" (nowa kampania);

- premiera gry "Easy Game Builder" na Nintendo Switch (gra z portfolio "Incuvo");

- premiera gry "Crowdy Farm" na Nintendo Switch (gra z portfolio "Incuvo");

- premiera gry "Crowdy Farm Puzzle" na Nintendo Switch (gra z portfolio "Incuvo");

- premiera portów gry emitenta "Jet Kave Adventure" na Xbox One oraz PC;

Na III kwartał 2020 r. spółka zaplanowała wydanie na Nintendo Switch dwóch nowych tytułów zewnętrznych deweloperów.

"Jednocześnie zarząd informuje, iż spółka rozpoczęła już prace nad kolejnym dużym projektem, którego premiera wstępnie zaplanowana jest na 2021 r. Emitent bierze pod uwagę finansowanie własne lub przy współpracy z wydawcą, co pozwoli na zwiększenie budżetu. Obecnie spółka opracowuje prototyp gry" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, iż wskazane powyżej terminy mają charakter wyłącznie orientacyjny, a o dokładnych terminach premier poszczególnych gier poinformuje w osobnych raportach bieżących.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)