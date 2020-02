"Z dumą ogłaszam postępy Play we wdrożeniu sieci 5G. 500 stacji bazowych w 16 polskich miastach na początku roku jest potwierdzeniem dynamicznej rozbudowy sieci. Dzięki intensywnemu rozwojowi infrastruktury 5G oraz doświadczeniu zebranemu w Trójmieście, Toruniu, Sokołowie Podlaskim i Grójcu jesteśmy gotowi na komercjalizację 5G. Naszym celem jest udostępnienie polskim konsumentom najnowocześniejszej technologii i korzyści z niej wynikających, w tym samym czasie co najbardziej zaawansowane technologicznie kraje na świecie" - powiedział prezes Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.



Otrzymanie pierwszych komercyjnych radiowych pozwoleń od UKE pozwala zaoferować polskim konsumentom technologię najnowszej generacji, zanim główni producenci telefonów wprowadzą na rynek swoje pierwsze urządzenia obsługujące 5G. Dzięki inwestycjom 5G na szeroką skalę, zasięg technologii najnowszej generacji obejmie do końca lutego główne miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdynia, Gdańsk, a także miejscowości turystyczne, Sopot, Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Władysławowo, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka, podano także.



"Spółka czeka na rozpoczęcie aukcji częstotliwości w paśmie 3,4-3,6 GHz w celu nabycia jednego bloku pasma i wykorzystania go do dalszego zwiększania prędkości transmisji w technologii 5G. Dla dalszych postępów w rozwoju tej technologii kluczowe pozostaje sprzyjające otoczenie inwestycyjne, a w szczególności konieczność pełnej harmonizacji norm w zakresie pola elektromagnetycznego w polskim porządku prawnym" - czytamy także.



Na koniec grudnia 2019 r. Play posiadał łącznie 7868 stacji bazowych, z których 865 zostało uruchomionych w ubiegłym roku. Już dziś 50% populacji Polski znajduje się w zasięgu sieci, która zapewnia prędkość transmisji do 1 Gbps. Play podkreśla, że jest gotowy na wprowadzenie technologii najnowszej generacji do swojej oferty, podsumowano w materiale.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



