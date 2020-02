UOKiK ostrzega przed najmem sprzętu elektronicznego zamiast sprzedaży

Źródło: PAP

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały od konsumentów dotyczące działalności dwóch podmiotów oferujących elektronikę. Dotyczą one niedozwolonych postanowień umownych oraz możliwości wprowadzania w błąd co do charakteru zawieranej umowy – czyli wynajęcia sprzętu elektronicznego, a nie sprzedaży - poinformował we wtorek UOKiK.