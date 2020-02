Infoscan ma umowę dystrybucyjną urządzenia MED Recorder w Bułgarii



Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Infoscan podpisał umowę dystrybucyjną z Inter Business '91 Ltd., dzięki której rozwiązanie polskiej spółki do badania bezdechu sennego będzie wykorzystywane w diagnostyce tego schorzenia na terenie Bułgarii. W ramach współpracy dystrybutor będzie dostarczał urządzenie MED Recorder oraz licencję systemu telemedycznego Osascan placówkom medycznym. Umowa została podpisana na 2 lata, podał Infoscan.

W ramach współpracy Inter Business '91 Ltd będzie co miesiąc wysyłał spółce zamówienia na urządzenia MED Recorder oraz licencje na korzystanie z systemu telemedycznego Osascan. Umowa będzie realizowana w modelu jednorazowej sprzedaży urządzeń MED Recorder z 5-letnią licencją na korzystanie z systemu telemedycznego. 50% płatności będzie realizowana w momencie złożenia zamówienia, a druga połowa po dostarczeniu zamówionych zestawów. Partner będzie również odpowiadał za marketing rozwiązania. Działania promocyjne rozpoczęły się już w trakcie trwania negocjacji, podano.

"Dzięki podpisaniu umowy Infoscan rozpoczął działalność na kolejnym rynku zagranicznym. Nasz kontrahent od kilku miesięcy pokazywał nasze rozwiązanie placówkom medycznym, z którymi współpracuje. Ich feedback na temat naszego rozwiązania jest bardzo pozytywny. Wszystkie podmioty z którymi kontaktował się nasz partner bardzo chętnie zaczną korzystać z MED Recordera oraz Osascanu w bieżącej pracy" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Inter Business '91 Ltd. to firma medyczna z siedzibą w Sofii, której przedmiotem działalności jest m.in. świadczenie usług w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Bułgarii. Dystrybutor zamierza dotrzeć z rozwiązaniem spółki również do innych krajów.

"Potencjał współpracy jest ogromny. Dystrybutor zamierza wykorzystać swoje kontakty m.in. w Albanii, Macedonii oraz Turcji, aby rozpocząć realizować sprzedaż MED Recordera oraz Osascanu w tych krajach. My natomiast przygotowujemy się do rozpoczęcia szkoleń w Bułgarii oraz pracujemy nad bułgarską wersją językową systemu telemedycznego Osascan, aby jak najszybciej ruszyć z dostawami. W najbliższym czasie mamy otrzymać pierwsze prognozy dotyczące zamówień. Wejście na rynek bułgarski to pierwszy poważny krok na drodze do realizacji planów rozwoju ogłoszonych z początkiem tego roku" - skomentował wiceprezes Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Plany rozwoju Infoscan na lata 2020-2022 zakładają dalszą ekspansję zagraniczną. Aktualnie spółka ma nawiązaną współpracę z dystrybutorami z Hiszpanii, Francji, Iranu oraz z Singapuru (umowa obejmuje także Malezję, Filipiny, Indonezję). Ponadto, w ub. roku Infoscan podpisał list intencyjny z podmiotem działającym na rynku ukraińskim. Wśród perspektywicznych rynków, na których działalność planuje rozpocząć firma telemedyczna znajdują się m.in. Chiny, Rosja, Meksyk, Norwegia, Szwecja oraz Wietnam. Spółka planuje także wznowić proces certyfikacji FDA, a następnie wejść ze swoją usługą na rynek amerykański.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)