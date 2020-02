Amerykański gigant technologiczny Google planuje potroić liczbę pracowników w Kanadzie w ciągu najbliższych trzech lat do ok. 5 tys. osób - ogłosiła firma. W ramach ekspansji Google otworzy trzy nowe biura w Toronto, Montrealu i w Kitchener. A to dlatego, że sektor cyfrowy generuje 100 mld dolarów przychodów rocznie.