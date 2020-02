Źródło: PAP

Choć wiatr dochodzi do 165 km/godz., szkody wyrządzone przez huragan Ciara są we Francji o wiele mniejsze niż w Wielkiej Brytanii i Belgii. Alert pomarańczowy obowiązuje w poniedziałek rano w 32 departamentach, a ok. 130 tys. gospodarstw pozbawionych jest prądu.