„W tym tygodniu sądzę, że EUR/PLN utrzyma obecne poziomy i będzie poruszać się wokół 4,27” - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Jego zdaniem, inwestorzy będą zwracać uwagę na piątkowe odczyty GUS dotyczące inflacji za styczeń i PKB za IV kwartał – urząd statystyczny opublikuje je o godz. 10.00.

Bank Millennium szacuje, że wzrost PKB spowolnił w czwartym kwartale do 3,0 proc. rdr wobec 3,9 proc. rdr w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Jednocześnie, według niego, inflacja CPI wyraźnie przyspieszyła w styczniu do 4,2 proc. rdr z 3,4 proc. rdr w grudniu.

W ocenie analityka, jakkolwiek ten zestaw danych jest niezwykle interesujący, to niewykluczone, że rynek nie zagra pod te odczyty.

„Technicznie kurs EUR/USD układa się w scenariusz dalszego, lecz już minimalnego, umocnienia się dolara wobec euro do poziomu 1,890 (minimum z października 2019), co powinno jednak wyczerpać trend” – uważa ekspert banku.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do minimalnych spadków rentowności na całej długości krzywej w porównaniu z piątkowym zamknięciem – w każdym przypadku poniżej 1 pb.

„W tym tygodniu uważam, że dojdzie do wzrostów rentowności na długim końcu krzywej – do ok. 2,14 proc., zaś krótki koniec powinien utrzymać zbliżone poziomy” - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,556 proc., a niemieckich -0,407 proc.