Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r.



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 rok, podał operator.

"Niezmienione podejście do dywidendy: Uznając inwestycje w długoterminowe budowanie wartości za priorytet oraz biorąc pod uwagę zbliżającą się aukcję częstotliwości 5G, zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2020 roku (zgodnie z przyjętą strategią)" - czytamy w raporcie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)