Przy czym wprowadzenie zakazu wcale nie oznacza, że kupujemy mniej, wynika z badania Havas Media Group - Intelligence Team, przeprowadzonego w lutym 2020 r.



Zakaz handlu obowiązuje od 2018 r., w tegorocznym kalendarzu znajduje się jedynie kilka niedziel pracujących.



"Nasze badania pokazują, że nastawienie Polaków do zakazu handlu w niedziele nie zmienia się znacząco. Polacy wciąż deklarują, że chcieliby zniesienia zakazu handlu, a nowe zaostrzanie przepisów oceniają negatywnie" - powiedziała insight specialist w Havas Media Group Anna Ostrowska, cytowana w komunikacie.



"Mimo, że stopniowo przyzwyczailiśmy się do braku możliwości zakupów w niedziele i planujemy zakupy wcześniej, to dla 1/3 Polaków stanowi on w dalszym ciągu duże utrudnienie" - dodała.



Z badania wynika, że wchodzenie w życie kolejnych regulacji, dotyczących zakazu handlu w niedziele negatywnie ocenia 48,9% respondentów, pozytywnie 35,6%, dla reszty jest to neutralne. Szczególnie niezadowoleni są mieszkańcy największych miast - blisko 64% respondentów z miast powyżej 500 tys. mieszkańców ocenia zaostrzenie zakazu handlu negatywnie. Największa równowaga w liczbie zwolenników i przeciwników jest wśród mieszkańców około 40% z nich ocenia zaostrzenie zakazu negatywnie, a 43,5% pozytywnie.



Zdaniem 47,7% respondentów zakaz ten powinien być zniesiony (w roku ubiegłym: 46%). Opinii tej nie podziela 36,2% ankietowanych (w porównaniu do 38,5% przed rokiem). Dla reszty jest to obojętne. Największymi zwolennikami zniesienia zakazu handlu są mieszkańcy największych miast (pow. 500 tys. mieszkańców) - w tej grupie ponad 60% osób chciałoby, by w niedziele sklepy były otwarte.



Na pytanie: "W jaki sposób radzisz sobie z robieniem zakupów w niedzielę?" ponad połowa respondentów (55,3%) odpowiedziała, że robi zakupy kilka dni lub dzień wcześniej, 9,6% - że przekłada zakupy na kolejny tydzień, 19,1% zaznaczyło, że nigdy nie robi zakupów w niedzielę, 11,4% stwierdziło, że szuka sklepów, które są otwarte w niedzielę, a 4,6% - że robi zakupy przez internet. Lepiej przygotowane są do tego są kobiety oraz starsi Polacy to te grupy częściej deklarują robienie zakupów klika dni wcześniej. Z kolei sklepów otwartych w niedziele częściej poszukują mężczyźni oraz młodsi respondenci - osoby do 34. roku życia.



Zakaz handlu w niedziele nie ograniczył też naszej konsumpcji. Jedynie co piąty ankietowany (19,1%) deklarował, że wprowadzenie niedzielnego zakazu handlu sprawiło, że kupuje znacznie mniej. Opinii tej nie podziela 56,8 % respondentów, dla reszty nie robi to różnicy. Ograniczenie konsumpcji szczególnie widocznie jest wśród najmłodszych badanych - do 24. roku życia - w tej grupie blisko 30% badanych deklaruje, że przez zakaz handlu kupują mniej.



Ponad 36% respondentów deklaruje, że odczuwa negatywne skutki obowiązywania zakazu handlu. Ponad 46% nie zgadza się z tym określeniem, a dla reszty jest to obojętne. Znaczące utrudnienia spowodowane zakazem handlu deklarują głównie mężczyźni, młodzi Polacy (do 24. r.ż.) oraz mieszkańcy największych miast (pow. 500 tys. mieszkańców) - w tej grupie na negatywne skutki obowiązywania zakazu handlu w niedziele wskazuje ponad 50% osób.



Badanie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group w lutym 2020 r. na ogólnopolskim panelu badawczym wśród 1 122 dorosłych Polaków.



Havas Media Group to agencja mediowa specjalizująca się w tworzeniu strategii komunikacji marek W jej skład wchodzą: Havas Media, Arena Media i Fullsix Media, wspierane przez: Ecselis (agencja multichannel performance), DBI (data driven marketing), LuxHub oraz Socialyse. W ramach grupy działa także Havas Sports & Entertainment.

