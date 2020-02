Ta pierwsza liczba to wyliczenia Ministerstwa Finansów (MF) zamieszczone w Wieloletnim Planie Finansowym. Tyle w sumie miało dać przede wszystkim działanie STIR, czyli systemu wyłapującego podejrzane przelewy, i rozszerzenie podzielonej płatności VAT. Ta druga to efekt szacunków Fundacji CASE, która liczy wielkość luki na potrzeby raportów sporządzanych dla Komisji Europejskiej. Według CASE różnica między tym, co budżet powinien otrzymać, biorąc pod uwagę stan gospodarki, a tym, co faktycznie otrzymał, wyniosła w ubiegłym roku 21 mld zł. Rok wcześniej było to 18 mld zł. Licząc lukę jako procent teoretycznych wpływów z VAT, też mamy niewielki wzrost – z 9,5 proc. do 10,5 proc.

– Trzeba zastrzec, że to wstępne szacunki, pełne dane będziemy mieli dopiero w drugiej połowie roku i na wszelki wypadek lepiej mówić, że luka przestała się zmniejszać, a nie wzrosła – mówi Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy do spraw polityki fiskalnej Fundacji CASE.

