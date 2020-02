Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZU Życie powołała, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Aleksandrę Agatowską, dotychczasowego członka zarządu tej spółki, na prezesa zarządu, powierzając jej do czasu uzyskania zgody KNF pełnienie obowiązków prezesa zarządu, podała spółka. Ze względu na tę decyzję Aleksandra Agatowska zrezygnowała z członkostwa w zarządzie PZU.



Jednocześnie po trzech latach z pełnienia funkcji prezesa PZU Życie zrezygnował Roman Pałac, pozostając jednocześnie w składzie zarządu spółki, aby zająć się strategicznymi dla Grupy PZU projektami, podano.



"Bardzo dziękuję Romanowi za jego dotychczasowe dokonania dla naszej grupy, równocześnie życząc mu wszystkiego dobrego w nowej roli. PZU Życie, pod kierownictwem Romana Pałaca, odnosił imponujące sukcesy, zwiększając swój udział w rynku z 34,9 do prawie 40%. Jeszcze bardziej dynamicznie rozwijał się obszar zdrowotny, dwukrotnie zwiększając skalę swojej działalności. Również wzrost poziomu satysfakcji klientów, mierzony wskaźnikiem NPS, który zwiększył się ponad pięciokrotnie, z 3,6 do 18,3 punktów, jest jednym z sukcesów, które są rezultatem zmian wprowadzonych pod kierownictwem Romana Pałaca" - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.



Aleksandra Agatowska jest związana z Grupą PZU od marca 2016 roku, kiedy to weszła w skład zarządu PZU Życie SA i została dyrektorem grupy w PZU SA. Wcześniej była związana z prywatnym sektorem finansowym. Pracowała w firmach Grupy ING. Współpracowała z zespołem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, działającym w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W HDI Asekuracja TU SA (obecnie Warta S.A.), będącej częścią grupy finansowej Talanx Group, kierowała zespołem marketingu produktowego, tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży. W spółce Sony Europe Limited kierowała zespołem Marketing Intelligence, koordynując prace w 20 krajach Europy. W Philips Lightning Poland kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu.



Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. PZU jest notowane na GPW od 2010 r.



(ISBnews)