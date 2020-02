Sasin: Chcemy uzyskać więcej niż 7 zł za akcję Energi



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) zleciło wycenę Energi w kontekście wezwania ogłoszonego przez PKN Orlen i liczy na uzyskanie ceny wyższej niż 7 zł na akcję, poinformował minister Jacek Sasin.

"Mamy zleconą wycenę Energi i mamy ofertę ze strony Orlenu. Przewiduję, że w przeciągu trzech miesięcy będziemy mieć jasność w tej sprawie" - powiedział Sasin dziennikarzom.

Wskazał, że wycena będzie między innymi uwzględniała decyzje w sprawie elektrowni Ostrołęka C.

"Chcielibyśmy, że to było więcej niż 7 zł za akcję" - podsumował minister.

PKN Orlen ogłosił 5 grudnia br. wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę. Zapisy w wezwaniu mają potrwać do 9 kwietnia br.

W grudniu 2019 r. prezes PKN Orlen informował, że spółka spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Grupy Energa w I poł. 2020 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)