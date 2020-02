Asseco SEE zakłada kontynuację akwizycji, mają odpowiadać za 20-30% wzrostu



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Asseco Southern Europe (Asseco SEE) chce kontynuować akwizycje. Przejęcia mają w efekcie odpowiadać za 20-30% wzrostu grupy, poinformował prezes Piotr Jeleński.

"W efekcie ubiegłorocznej aktywności mamy bardziej zdywersyfikowaną strukturę geograficzną, przyspieszyliśmy akwizycje i nie zwalniamy. W większość procesów akwizycji będę zaangażowany, a dodatkowo wydzielamy dedykowany zespół, aby przyglądał się rynkowi. 20-30% wzrostu generowanego przez akwizycje - takie założenie możemy przyjąć" - powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej.

Według jego słów, najbardziej zaawansowane są trzy projekty akwizycyjne, zwłaszcza w segmencie płatniczym.

W ub.r. Payten - spółka zależna Asseco SEE - zawarła umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o. Wcześniej Asseco South Eastern Europe zawarło umowę nabycia 67,66% udziałów w kapitale zakładowym hiszpańskiej spółki Necomplus S.L.

Wśród kierunków geograficznych, które interesują Asseco SEE, obok tradycyjnie regionu środkowoeuropejskiego, prezes spółki wskazał m.in. Bliski Wschód, kraje afrykańskie (Egipt, Etiopia). Duże nadzieje wiąże także z oczekiwanym wzrostem w Ameryce Łacińskiej, szczególnie w Peru, Kolumbii. Jako ciekawe (organicznie i akwizycyjnie) określił ponadto tegoroczne perspektywy rozwoju w Rumunii.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)