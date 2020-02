"Ten mandat jest w pełni popierany przez Polskę. W dużym stopniu wpłynęliśmy na jego kształt, przede wszystkim koncentrując się na tym, by chronił on interesy tych branż polskiej gospodarki, które dziś są najbardziej obecne w wymianie handlowej między Polska, a Wielką Brytanią" - powiedział Szymański we wtorek dziennikarzom w Brukseli.

Zatwierdzony przez ministrów państw UE mandat wskazuje na konieczność utrzymania równych zasad działania w różnych dziedzinach, od pomocy publicznej po standardy pracy i standardy socjalne dla firm działających w Wielkiej Brytanii i UE. W zamian UE oferuje Wielkiej Brytanii całkowicie wolny handel beż żadnych ceł, czy kwot taryfowych.

Z polskiej strony w największym stopniu w wymianie handlowej z Wielką Brytania obecne są usługi IT, transportowe, produkcja spożywcza, rolna, a także produkcja mebli. "Jest stosunkowo wiele branż, które odniosły sukces na rynku brytyjskim. Mamy dodatni bilans handlowy z Wielką Brytanią i chcielibyśmy mimo tych negatywnych faktów, (...) żeby koszty (brexitu - PAP) były ograniczone" - zaznaczył minister ds. europejskich.

Jego zdaniem, te sektory, które są dla polskiej gospodarki ważne, są w dobrej pozycji i są "stosunkowo bezpieczne w całym procesie negocjacji". Szymański zwrócił uwagę, że nie są one elementem jakiejkolwiek gry politycznej, czy jakichkolwiek przetargów. "Chcielibyśmy, żeby tak zostało przez cały proces tych negocjacji" - oświadczył minister.

Jak poinformował, niedługo w Warszawie będzie główny negocjator ze strony unijnej Michel Barnier. Ma się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł dyplomatycznych wynika, że Francuz będzie w Warszawie w czwartek.

Wielka Brytania, która również przyjęła już swoje stanowisko negocjacyjne, ma je zaprezentować w czwartek, a rozmowy obu stron rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Czasu na negocjacje jest niewiele, bo okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii w UE trwa do 31 grudnia 2020 roku.

Według danych GUS polsko-brytyjskie obroty handlowe w 2018 roku wyniosły 19,513 mld euro. Eksport z naszego kraju wyniósł 13,946 mld euro; wartość importu to 5,566 mld euro. Dodatnie dla Polski saldo szacowane jest na ponad 8 mld euro.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)