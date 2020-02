"Wymieniliśmy się doświadczeniami, przeanalizowaliśmy pierwszy dzień wprowadzenia procedury poszerzonych kontroli dla osób, które przylatują z krajów określanych jako kraje dużego ryzyka. Przede wszystkim chodzi tu o Włochy, z których jest najwięcej połączeń" – powiedział mediom Horała. Jak dodał, we wtorek przyleciało do Polski około 20 samolotów z Włoch, czyli było około dwóch tysięcy pasażerów do sprawdzenia.

"Procedury przebiegają sprawnie (…), nie stwierdzono żadnych przypadków podejrzenia zakażenia koronawirusem" – powiedział. Poinformował też, że zna ten moment u siedmiu pasażerów, którzy przylecieli na Okęcie i którzy mieli podwyższoną temperaturą, zostało skierowanych do szpitala na badania. Wykazały one brak podejrzenia występowania koronawirusa.

Obecny na konferencji Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas poinformował ponadto, że lotnisko było przygotowane od bardzo wielu dni, przynajmniej od 40. "Dziś wzmożyliśmy kontrole przez to, że mierzymy temperaturę, ale tak najbardziej istotne było to, że pasażerowie byli bezpieczni, były rozdawane karty lokalizacji pasażera, niezwykle cenne narzędzie w rękach inspektora sanitarnego, który mógł analizować, co się dzieje z pacjentem, czy jest zagrożenie na terenie Polski" – mówił Pinkas i podkreślił, że m.in. dzięki takim procedurom nie ma w Polsce żadnego przypadku koronawirusa.

"Natomiast mamy kilka tysięcy obywateli poddanych kontroli. Niektórzy z nich byli hospitalizowani, żeby wykluczyć infekcję koronawirusem" – dodał. "Jesteśmy przygotowani na sytuację, która może się zdarzyć, ale mam nadzieję, że będziemy krajem wolnym od wirusa, choć nie bagatelizujemy tej sprawy" – zastrzegł.

W spotkaniu Zespołu Ochrony Lotniska Okęcie wziął też udział m.in. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson i przedstawiciele departamentu lotnictwa z ministerstwa infrastruktury.

Zgodnie z ostatnim raportem WHO z 24 lutego, na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń koronawirusem. W Chinach, gdzie w grudniu wybuchła epidemia, potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i zanotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych. Poza Państwem Środka potwierdzono ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech i we Francji.

>>> Czytaj też: Szumowski: Każdy, kto wymaga badania na koronawirusa ma je zapewnione bezpłatnie