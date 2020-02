Nowy bilans epidemii koronawirusa we Włoszech. Już 400 zarażonych w całym kraju

Źródło: PAP

Do 400 wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem we Włoszechźródło: PAP/EPA autor zdjęcia: MATTEO BAZZI

Do 400 wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem we Włoszech - ogłosił w środę wieczorem rządowy komisarz do spraw kryzysu sanitarnego Angelo Borrelli. Dotychczas zanotowano 12 zgonów. Wirus obecny jest w 10 z 20 regionów Włoch.