"Do #MF spływa coraz więcej plików #JPK_VAT. W 2019 r. wzrost wyniósł 14 proc. r/r. Dzięki temu analizujemy coraz większą liczbę transakcji w plikach #JPK_VAT. W 2019 r. liczba ta wzrosła o 10 proc. r/r." - podał na Twitterze resort finansów.

Resort poinformował, że w 2019 r. złożono 23,1 mln plików JPK_VAT, a w roku 2018 spłynęło ich 20,3 mln.

MF podało też, że w 2019 r. przeanalizowało 8 mln 180,9 transakcji w plikach JPK_VAT, podczas gdy w 2018 r. było ich 7 mln 508,2.

Od 2018r. pliki JPK_VAT wysyła każda firma, która jest podatnikiem VAT. Są one zbiorem danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i umożliwia ich łatwe przetwarzanie. Pliki JPK_VAT wysyła co miesiąc ok. 1,6 mln podatników. Dzięki JPK_VAT administracja skarbowa zapobiega oszustwom podatkowym, ogranicza nieuczciwą konkurencję, chroni interesy uczciwych podatników, szybciej zwraca podatek VAT przedsiębiorcom.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz