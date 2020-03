Inflacja w ostatnich latach nie dawała się nam zbyt mocno we znaki, a w 2015 i 2016 roku była nawet ujemna, co oznaczało, że siła nabywcza pieniądza rosła (deflacja). Od momentu naszego wejścia do Unii Europejskiej największy roczny poziom osiągnęła w roku 2008 - 4,2 proc. W ostatnim czasie zaczęła jednak przyspieszać, a w styczniu 2020 roku według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 4,4 proc. (styczeń do stycznia).

Czy inflacja może być dobra, jakie są przyczyny jej obecnego wzrostu oraz czy mamy narzędzia, aby nad jej wzrostem zapanować? O tym w studiu Dziennika Gazety Prawnej redaktor Robert Bohdanowicz rozmawiał z dr Sławomirem Dudkiem, byłym dyrektorem Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów, a obecnie głównym ekonomistą Pracodawców RP.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.