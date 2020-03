Oznacza to wzrost o 1,1% r/r/ w ujęciu liczbowym oraz spadek o 4% pod względem wartości.



"W styczniu 2020 r., w porównaniu do stycznia 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na niższą kwotę. Spadek wyniósł (-4%). Odwrotną tendencję odnotowaliśmy w ujęciu liczbowym, w stosunku do stycznia 2019 r. odnotowano wzrost liczby udzielonych pożyczek przez firmy pożyczkowe o (+1,1%). Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w styczniu 2020 r. 604 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 249,3 tys. w ujęciu liczbowym" - czytamy w komunikacie.



Średnia wartość udzielonej w styczniu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 421 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2019 r. o (-5%). W styczniu 2020 r. 34% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży stycznia 2020 r., podano także.



BIK wskazało, że ujemna dynamika liczby udzielanych pożyczek w styczniu 2020 r. dotyczyła tylko dwóch przedziałów pożyczek wysokokwotowych z przedziału 3-5 tys. zł i wynosiła (-4,2%) i > 5 tys. zł (-17,4%). W ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczyła również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (-1,8%) i (-22,9%). Zwraca uwagę duży spadek liczby i wartości pożyczek udzielonych na najwyższe kwoty.