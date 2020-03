Milton Essex chce pozyskać do 1 mln euro z IPO i myśli o kolejnej emisji akcji



Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Milton Essex zamierza pozyskać z pierwotnej oferty publicznej akcji nie więcej niż równowartość 1 mln euro i zapowiada, że rozważy kolejną emisję akcji pod koniec 2021 r., poinformował wiceprezes Radosław Solan. Debiut spółki na NewConnect planowany jest na II kw. 2020 r.

"Będziemy chcieli pozyskać nie więcej niż równowartość 1 mln euro. Biorąc pod uwagę współfinansowanie z NCBR, tyle środków powinno nam wystarczyć" - powiedział Solan podczas konferencji prasowej.

W opublikowanym wczoraj dokumencie ofertowym spółka podała, że w ramach publicznej emisji akcji serii L zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 17 do 19 marca, zaś zapisy na akcje potrwają od 23 marca do 1 kwietnia. W terminie do 22 marca zaplanowano ustalenie ceny emisyjnej i ewentualne wyodrębnienie transzy dużych inwestorów oraz transzy małych inwestorów.

Środki z emisji do 2 750 tys. nowych akcji serii L zostaną przeznaczone przede wszystkim na finalizację prac związanych z pierwszym urządzeniem do diagnozy alergii, jego rejestrację, badania kliniczne i program pilotażowy urządzenia.

Według Solana, spółka nie ma obecnie konkurencji na rynku, ale badania różnych firm będą rozwijać się w tym kierunku i zapewne konkurencja kiedyś się pojawi.

"Chcielibyśmy uzyskać rejestrację tego urządzenia do końca I poł. tego roku co pozwoli nam na szybszą komercjalizację. Zakładamy, że w marcu 2021 będziemy mieli wyprodukowanych pierwszych 10 urządzeń i przeprowadzony program pilotażowy tak, żeby być gotowym na targi medyczne w Dusseldorfie w listopadzie 2021 r. Dopiero wtedy zapewne będziemy chcieli pomyśleć o kolejnej emisji, ale o jakiej wartości i po jakiej wycenie to wcześnie jeszcze o tym mówić" - powiedział wiceprezes.

Dodał, że spółka jest już po badaniach klinicznych, ale żeby wejść na rynek komercyjny musi przeprowadzić program pilotażowy.

"Chcielibyśmy przebadać co najmniej 500 pacjentów w 4 ośrodkach w Europie" - podkreślił Solan.

Jak wyjaśnił, dla wyrobów medycznych przebieg badań klinicznych jest inny niż dla farmacji. Badania tzw.pre-kliniczne, które przeprowadziła spółka na 100 pacjentach w jednym ośrodku w Polsce są wystarczające dla rejestracji urządzenia.

Przedstawiciele spółki dodali, że planują także podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej z producentem leków/testów alergicznych, producentem urządzeń medycznych lub dystrybutorem urządzeń medycznych. Będzie również dążyć do powstania własnego centrum badań klinicznych i własnego ośrodka szkolenia dla lekarzy.

Jak szacuje spółka, doprowadzenie projektu do wejścia na rynek wymaga nakładów w kwocie 15,3 mln zł z czego pozyskano grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na koszty kwalifikowane w kwocie 11,1 mln zł.

Spółka poinformowała także, że jej polityka dywidendowa zakłada wypłatę w wysokości co najmniej 50% zysku.

Milton Essex SA jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Kluczowy produkt spółki - SkinSense przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

(ISBnews)