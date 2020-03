Bank Pekao wprowadza do oferty kredyt hipoteczny w PLN ze stałą stopą procentową



Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao wprowadził do oferty kredyt hipoteczny w złotych ze stałą stopą procentową, podał bank. Można go przeznaczyć m.in. na zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego oraz spłatę innego kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele mieszkaniowe.

Dzięki stałemu oprocentowaniu kredytu wysokość raty pozostaje niezmienna, bez względu na zmianę wartości wskaźników referencyjnych w okresie obowiązywania stałej stopy. Rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród klientów, jak i polskich banków. Do tej pory można było z niego skorzystać jedynie w trzech instytucjach. Teraz do tego grona dołącza również Bank Pekao i proponuje swoim kredytobiorcom stałą stopę kredytu hipotecznego przez okres pierwszych 5 lat (60 rat kredytu), z możliwością przedłużenia na kolejny okres, wskazano.

"Coraz więcej Polaków stara się o kredyt hipoteczny, a rozwiązania takie, jak stałe oprocentowanie bardzo ułatwiają spłatę zobowiązań. Dzięki wprowadzeniu tej możliwości nasi klienci mogą wybrać, jakie raty chcą płacić, a nasza oferta jest jeszcze bardziej uniwersalna" - powiedział dyrektor Biura Kredytów Mieszkaniowych w Banku Pekao Artur Smolarczyk, cytowany w komunikacie.

Kredyt hipoteczny w Pekao pozwala sfinansować nawet 90% wartości nieruchomości. Oferta przewiduje również dokonanie uproszczonej wyceny nieruchomości dla kredytu o wartości do 300 tys. zł, a klienci mają możliwość skorzystania łącznie nawet z 12-miesięcznych wakacji kredytowych w kredytach złotowych, podsumowano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)