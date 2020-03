Nowe regulacje przewidują m.in. pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych oraz wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej. Chodzi np. o "zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, czyli premiowanie kompleksowej termomodernizacji i wsparcie na montaż mikroinstalacji OZE". Nowela zakłada też poprawę dostępności premii kompensacyjnej.

Nowelizacja służy zwiększeniu efektywności interwencji publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, funkcjonującego na obecnych zasadach od 2009 r. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym Fundusz jest jednym z instrumentów finansowych wspierających poprawę stan technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych i warunki zamieszkiwania. Ma również pomóc w realizacji zintegrowanych projektów rewitalizacji, przywracających funkcje mieszkaniowe na obszarach zurbanizowanych i zdegradowanych społecznie.

Nowelizacja ma poprawić warunki mieszkaniowe społeczeństwa, stan techniczny zasobów mieszkaniowych oraz zwiększy efektywność energetyczną, w taki sposób, że do 2030 r. planuje się zmniejszenie liczby osób mieszkających w warunkach substandardowych o ok. 2 mln osób (z 5,3 do 3,3 mln).(PAP)

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ustawy, do wniosków o premię termomodernizacyjną, premię remontową lub premię kompensacyjną złożonych przed dniem jej wejścia w życie zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski