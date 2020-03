Ultimate Games ma umowę inwestycyjną dot. zawiązania spółki 100 Games



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Ultimate Games zawarł z osobą fizyczną umowę inwestycyjną w zakresie inwestycji polegającej na założeniu spółki, której głównym przedmiotem działalności będzie produkcja, portowanie i wydawanie gier komputerowych na konsole XBOX i PlayStation oraz odpłatne testowanie gier, podała spółka. W związku z tym zawiązano nową spółkę 100 Games.

Pierwszą grą wyprodukowaną przez 100 Games na konsole będzie "Fishing Adventure" na Xbox One - planowana do wydania do końca pierwszego półrocza 2020 r., podano.

"Kapitał zakładowy 100 Games wynosi 150 000 zł i dzieli się na 3 000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy. Udziały zostały objęte w następujący sposób:

a) Spółka objęła 2 400 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do 100 Games wkładu pieniężnego w wysokości 120 000 zł;

b) Osoba fizyczna objęła 600 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł w zamian za wniesienie do 100 Games wkładu pieniężnego w wysokości 30 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej w terminie 7 dni licząc od dnia wpisu 100 GAMES do KRS odbędzie się zgromadzenie wspólników ww. spółki, którego porządek obrad będzie obejmował m.in. podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję 1000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowe udziały zostaną objęte przez inne podmioty niż dotychczasowi wspólnicy za wkład pieniężny w łącznej kwocie 375 000 zł. Strony nie wykluczają dalszych podwyższeń lub sprzedaży części posiadanych udziałów na rzecz podmiotów trzecich, wskazano również.

Docelowo Ultimate Games będzie posiadać w 100 Games nie mniej niż 40% udziałów w kapitale zakładowym.

Spółka za określonym procentowo wynagrodzeniem pełnić będzie rolę wydawcy dla produkowanych i przeportowanych przez 100 Games gier, podsumowano.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)