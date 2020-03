PZU uruchamia zdalne konsultacje medyczne z związku z zagrożeniem koronawirusem



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uruchamia zdalne bezpłatne konsultacje z lekarzem PZU Zdrowie - w ten sposób pacjenci uzyskają też fachowe informacje medyczne dotyczące zagrożenia koronawirusem. Z porad mogą skorzystać wszyscy Polacy, nie tylko klienci PZU, poinformował ubezpieczyciel.

"Miarą naszej odpowiedzialności […] jest troska o zdrowie wszystkich Polaków i szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia. Dlatego w odpowiedzi na apel prezydenta Andrzeja Dudy, lekarze PZU Zdrowie, jednego z największych prywatnych operatorów medycznych, będą bezpłatnie świadczyć pomoc wszystkim, którzy niepokoją się o swoje zdrowie w związku z zagrożeniem koronawirusem" - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

Poradę lekarską będzie można uzyskać pod numerem telefonu 22 505 11 88. Lekarz skonsultuje się z pacjentem telefonicznie lub przeprowadzi wideokonsultacje.

"Stawiamy na zdalne porady medyczne, ponieważ ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Nie wymagają od osób, które niepokoją się swoim stanem zdrowia, wizyty w przychodni […]. Dopiero po przeprowadzeniu konsultacji telemedycznej lekarz rozstrzygnie, czy konieczny jest kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i udanie się do szpitala chorób zakaźnych" - wytłumaczyła prezes PZU Zdrowie Julita Czyżewska, cytowana w komunikacie.

Pod tym samym numerem telefonu każdy pacjent będzie też mógł także uzyskać informacje na temat zagrożenia koronawirusem. "Zdajemy sobie sprawę, jak w sytuacji, która budzi niepokój, ważna jest rzetelna i fachowa informacja. Chcemy jej dostarczać" - podkreśliła Czyżewska.

Na świecie - według stanu na środę rano - zanotowano ponad 93 tys. przypadki koronawirusa, 80 tys. chorych było w Chinach, ponad 5 tys. w Korei Południowej, 2,5 tys. we Włoszech. Wzrasta też liczba zachorowań we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w nocy stwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w Polsce.

