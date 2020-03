39 proc. respondentów potwierdziło, że ze względu na koronawirusa unikają większych imprez publicznych, natomiast 50 proc. nie zmieniło w związku z tym zagrożeniem swego zachowania.

W przeprowadzonym w lutym poprzednim sondażu odsetek osób akceptujących rozmiary realizowanych przedsięwzięć prewencyjnych wyniósł jeszcze 80 proc.

Liczba potwierdzonych przypadków nosicielstwa koronawirusa wzrosła w Niemczech do piątku do 534, z czego 281 dotyczy Północnej Nadrenii-Westfalii, 91 Badenii-Wirtembergii, a 79 Bawarii. W 12 innych krajach związkowych jest ich od jednego do najwyżej 18, a w Saksonii-Anhalcie jeszcze żadnego nie odnotowano.

Na razie brak doniesień, by w Niemczech zdarzył się spowodowany koronawirusem zgon.

