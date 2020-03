Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings umieścił rating IDR dla ING Banku Śląskiego na liście ratingów "pod obserwacją kryteriów" (ang. Under Criteria Observation, UCO) z możliwością jego podwyższenia, podał bank.



"Zarząd ING Banku Śląskiego informuje, że 5 marca 2020 roku agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła rating IDR dla ING Banku Śląskiego na liście ratingów "pod obserwacją kryteriów" (ang. Under Criteria Observation, UCO) z możliwością jego podwyższenia. Przegląd oceny ratingowej zostanie dokonany tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy" - czytamy w komunikacie.



Agencja Fitch w swoim komunikacie poinformowała, że zmiana statusu ratingu jest związana z opublikowanymi 28 lutego 2020 roku zaktualizowanymi kryteriami ratingu dla banków, podano także.



Wcześniej tj. w październiku 2019 roku agencja ratingowa Fitch Ratings, w ramach rocznego przeglądu, podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A. na następujących poziomach: rating długoterminowy podmiotu (Long-Term IDR): A, perspektywa ratingu podmiotu: stabilna, rating krótkoterminowy (Short-term IDR): F1, Viability Rating: bbb+, rating wsparcia: 1, rating długoterminowy na skali krajowej: AAA (pol), perspektywa ratingu długoterminowego na skali krajowej: stabilna, rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol).



ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)