PHN zlecił Strabagowi generalne wykonawstwo Intraco Prime w Warszawie



Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) wybrał Strabag na generalnego wykonawcę inwestycji biurowo-handlowej Intraco Prime w Warszawie, podał PHN.

"Dzięki intensyfikacji działań nad realizacją programu inwestycyjnego, rozpoczynamy budowę kolejnego projektu biurowego w Warszawie. Intraco Prime to nasza kolejna - po Skysawa - inwestycja komercyjna w stolicy, która już wkrótce dostarczy na rynek ok. 14 tys. m2 powierzchni biurowej. W planach mamy realizację kolejnych projektów biurowych i mieszkaniowych zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych" – powiedział prezes Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Intraco Prime to obiekt biurowo-handlowy, który powstanie w pobliżu jednego z pierwszych warszawskich wieżowców - Intraco przy ul. Stawki w Warszawie. 8-kondygnacyjny budynek z 3-poziomowym parkingiem podziemnym dostarczy około 14 tys. m2 powierzchni najmu w standardzie klasy A. Na parterze budynku przewidziane są lokale handlowo-usługowe.

Najemcy będą mogli liczyć na udogodnienia, takie jak: energooszczędne systemy oraz instalacje, parking dla rowerów oraz szatnie dla rowerzystów, czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Na dachu budynku znajdzie się taras dostępny z powierzchni biurowej. Dzięki funkcjonalnemu układowi przestrzennemu oraz zastosowaniu rozwiązań technologicznych i ekologicznych, zlokalizowany w samym sercu miasta - w niewielkiej odległości od stacji metra Dworzec Gdański oraz zabytkowego Starego Miasta Intraco Prime ma szansę stać się ważnym punktem na mapie biurowej Warszawy, podkreślono.

"Cieszy nas, że będziemy realizować inwestycję dla Polskiego Holdingu Nieruchomości. To kolejny, po Astorii, Hotelu sieci Motel One i Central Point, obiekt komercyjny, który powstanie w stolicy dzięki zaangażowaniu naszej profesjonalnej kadry budowlanej. Jestem przekonany, że w pełni wykorzystamy nasz ogromny potencjał i doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu nowoczesnych i ciekawych architektonicznie budynków w Polsce, a Intraco Prime będzie wizytówką tej części Warszawy" – dodał członek zarządu Strabag Wojciech Trojanowski.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)