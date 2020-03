"Nasz współpracownik od tego czasu zgodnie z naszymi zaleceniami przebywał w domu i nie miał kontaktu z innymi pracownikami banku ani nie brał udziału w spotkaniach zewnętrznych" - przekazało w komunikacie biuro prasowe Banku Szwecji.

Floden jest wiceprezesem Banku Szwecji od 2013 roku.

Do poniedziałku do godz. 14 potwierdzono w Szwecji 248 przypadków koronawirusa. Najwięcej infekcji - 147 - odnotowano w obejmującym stolicę Regionie Sztokholm, następnie w Goeteborgu i okolicach - 32 przypadki zakażenia - oraz w Skanii na południu kraju - 22 przypadki. W Regionie Vaermland na zachodzie kraju wśród 21 potwierdzonych przypadków aż 19 to osoby, które wracały tym samym autobusem z północnych Włoch.