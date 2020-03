"Ryanair, dziś (poniedziałek, 9 marca) w odpowiedzi na decyzję rządu Włoch o zablokowaniu możliwości podróżowania do +pomarańczowej strefy+ w północnej części kraju, ogłosił kolejne cięcia w rozkładach lotów do/z Włoch. Decyzje o zakazie lotów z/do Włoch ze skutkiem natychmiastowym wydały również władze innych krajów (Słowacja, Czechy, Węgry, Malta i Rumunia)" - podał przewoźnik.

Firma wyjaśniła, że wszystkie loty krajowe z/do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Parmy, Rimini oraz Treviso będą zawieszone od wtorku 10 marca od godziny 24:00 do środy 8 kwietnia do godziny 24:00.

Przewoźnik poinformował też, że od czwartku 12 marca od godziny 24:00 do środy 8 kwietnia do godziny 24:00 znacznie zredukuje liczbę lotów międzynarodowych z /do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Treviso, Parmy oraz Rimini – operacje będą odbywały się jedynie w piątki, soboty, niedziele oraz poniedziałki.

Wszelkie trasy, na których dotychczas Ryanair wykonywał kilka operacji dziennie (np. Londyn Stansted – Milan Malpensa) będą ograniczone do 1 lotu (dziennie) podczas każdego z czterech dni operacji (piątek – poniedziałek).

Ryanair zaznaczył, że o ile ruch przyjazdowy do północnych Włoch w ostatnim tygodniu charakteryzował się dużą liczbą osób, które nie zgłaszały się na lotnisko (no show), o tyle we Włoszech, a w szczeggolności w Lombardii, nadal przebywają tysiące obywateli innych krajów, którzy chcą powrócić do swoich domów. "Aby im to umożliwić Ryanair będzie wykonywał operacje lotnicze w zredukowanej skali (cztery dni w tygodniu)" - podano.

Przewoźnik podkreślił, że nadal będzie w pełni przestrzegał wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zakazów lotów wprowadzanych przez poszczególne kraje.

"Sytuacja jest dynamiczna i zmienia się codziennie. Pasażerowie dotknięci zakazem podróży lub odwołaniem lotu otrzymają email informujący o wszystkich opcjach – zwrot kosztów, zmiana terminu/trasy lotu lub zwrot w ramach Travel Credit" - podano w komunikacie.

Ryanair przeprosił też wszystkich pasażerów za zakłócenia spowodowane przez decyzję rządu włoskiego o zablokowaniu możliwości podróżowania do północncyh Włoch. Zapowiedział, że wszyscy pasażerowie, których loty nie odbędą się, 9 marca otrzymali taką informację. Natomiasty w przypadku braku informacji o anulacji, lot odbędzie się zgodnie z planem.

W niedzielę informację o zawieszeniu lotów do Włoch do 12 marca br. podały Polskie Linie Lotnicze LOT. Również linia Wizz Air poinformowała w niedzielę wieczorem o zawieszeniu do 3 kwietnia połączeń do Mediolanu, Treviso oraz Bergamo ze względu na zamknięcie regionu północnych Włoch w celu opanowania epidemii koronawirusa. Wizz Air z polskich lotnisk - w Warszawie, Gdańsku i Katowicach - lata jedynie do Bergamo.

Dekret rządowy, podpisany przez premiera Giuseppe Contego nad ranem w niedzielę, przewiduje znaczne ograniczenie możliwości poruszania się po całym regionie Lombardia i w 14 miastach- prowincjach. Na liście tej są:: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja. Podróżować po tym obszarze można wyłącznie w uzasadnionych, pilnych sytuacjach.

W całym kraju zamknięte są muzea, kina i teatry, zawieszono imprezy masowe. Dotychczasowy bilans koronawirusa we Włoszech to 7375 przypadków oraz 366 zgonów.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

