Podczas środowej konferencji prasowej wiceminister Maksymowicz poinformował o środowych rekomendacjach i decyzjach zespołu ekspertów, który został powołany kilkanaście dni temu z udziałem m.in. rektorów polskich uczelni oraz agencji podległych resortowi nauki.

„Podtrzymujemy wcześniejszą rekomendację, mówiącą o tym, żeby ograniczyć, zawiesić w ogóle kontakty międzynarodowe w zakresie wysyłania polskich studentów, pracowników naukowych, doktorantów do innych krajów, jak i również zawiesić przyjmowanie do nas tych osób, które chciałyby przez najbliższy czas być w Polsce w związku z działalnością naukową” – oświadczył.

Jak dodał, „jeżeli ktoś planuje jednak powrót do Polski, musi zapoznać się dokładnie z rekomendacjami, instrukcjami głównego inspektora sanitarnego. To jest koordynator naszych działań i tam jest ściśle określone, jakie należy podjąć działania, czy kogo poinformować, wywiad epidemiologiczny musi być przeprowadzony”. Także to to są działania koordynowane ogólnie” – zaznaczył.

Maksymowicz zwrócił uwagę, że w komunikacie minister nauki i szkolnictwa wyższego zwraca się do rektorów, samorządów studenckich uczelni medycznych i uczelni kształcących na kierunkach medycznych, aby „studenci ostatnich lat studiów kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego, kierunku ratownictwa medycznego (...), farmacji, żeby ci studenci mogli, na zasadzie wolontariatu, zaproponować swoją dyspozycyjność wojewodom i wojewódzkim inspektorem sanitarnym, służbom na swoim terenie, dla wsparcia działań, gdyby była taka konieczność”.

Zaznaczył, że tacy studenci „są już osobami, które są wyraźnie przygotowane do działań wspierających, na przykład w wywiadzie epidemiologicznym, który przez telefon należy ciągle powtarzać, zbierać informacje”. „Wiadomo, że to zdarzenia, które mogą być liczne, podobnie w przypadku większego obciążenia aptek” – zauważył Maksymowicz i dodał, że spotkało się to już wcześniej z zainteresowaniem środowiska akademickiego, a więc „tego typu działania będą podejmowane”. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy