PGNiG OD nie wstrzyma dostaw energii osobom z opóźnieniami w płatnościach



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - zdecydował, że nie będzie wstrzymywać dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej dla klientów mających problemy z terminowym regulowaniem płatności, w związku z pandemią koronawirusa, podała spółka.

"Wyjątkowe okoliczności wymagają podejmowania nieszablonowych decyzji. W tym trudnym dla nas wszystkich momencie, gdzie w szczególny sposób liczy się empatia i zrozumienie, zdecydowaliśmy, że nie będziemy wstrzymywać dostaw gazu i energii elektrycznej tym klientom, którzy z powodów zaległości finansowych kwalifikują się do ograniczenia tych dostaw" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Odstąpienie od działań windykacyjnych dotyczy osób, które z tytułu zaległości kwalifikują się do odcięcia dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej w okresie od 12-26 marca 2020 r. W zależności od rozwoju sytuacji pandemii w naszym kraju, termin ten może ulec wydłużeniu, podano także.

"Jako spółka odpowiedzialna społecznie staramy się równoważyć interes spółki oraz bezpieczeństwo i potrzeby osób objętych działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa" - dodał prezes PGNiG OD Henryk Mucha.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)