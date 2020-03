Jak przekazała PAP rzeczniczka spółki Joanna Osińska, zmniejszona liczba kursów składów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) będzie obowiązywała od najbliższego wtorku 17 marca do co najmniej 25 marca. Ma to związek z wdrożeniem rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, kin i teatrów.

Mniejsza liczba pociągów będzie obowiązywała na większości tras w regionie obsługiwanych przez ŁKA. Na linii Łódź Widzew – Zgierz przez Łódź Stoki pozostanie tylko osiem z 28 pociągów, na linii z Łodzi do Skierniewic będzie to 28 z 39 pociągów oraz wszystkie 18 pociągów ŁKA Sprinter do Warszawy. Z kolei na trasie z Łodzi do Kutna kursować będzie 18 zamiast 26 pociągów, a z Łodzi do Łowicza pojedzie 28 z 39 pociągów.

Przewoźnik zaznaczył, że oferta nie ulegnie zmianie na trasie z Łodzi do Sieradza, z Łodzi do Piotrkowa i Radomska oraz na linii Kutno - Łowicz - Skierniewice.

Rozkład jazdy uwzględniający wprowadzone ograniczenia można znaleźć na stronie: www.lka.lodzkie.pl. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak