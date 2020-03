W rozmowie ze stacją Sky News Hancock pokreślił, że w związku rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa osoby starsze i podatne na zachorowanie zostaną poproszone o "osłanianie się przez samoodizolowanie". Zapytany, czy to oznacza, że taka samoizolacja może potrwać przez miesiące, odparł: "Tak, to jest w planie działania".

"Przedstawimy go bardziej szczegółowo, kiedy będzie na to odpowiednia pora, ponieważ rozumiemy, że jest to bardzo ważna kwestia dla osób starszych i bezbronnych, a także dla ich ochrony" - dodał. W sobotę późnym wieczorem o takim planie poinformowała, powołując się na źródło rządowe, stacja ITV.

Hancock wyjaśnił, że rząd nie chce działać przedwcześnie. "To nie jest łatwa rzecz do zrobienia dla ludzi, to nie jest łatwa rzecz do wytrwania. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że musimy być gotowi" - mówił minister zdrowia.

Wywodzący się z chińskiej prowincji Wuhan koronawirus jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi w starszym wieku, szczególnie, jeśli cierpią też na inne schorzenia.

Hancock nazwał epidemię, wskutek której zmarło w Wielkiej Brytanii już 21 osób, a zakażonych jest 1140, "jednym z największych wyzwań, z jakimi mamy do czynienia od całego pokolenia". "Środki, które zamierzamy podjąć, są bardzo, bardzo znaczące i zakłócą zwykłe życie prawie wszystkich w kraju" - mówił.

Innymi z działań, które brytyjski rząd ma podjąć, jest zwiększenie liczby respiratorów oraz wykupienie przez publiczną służbę zdrowia NHS miejsc w prywatnych szpitalach i klinikach, by mogły one zostać wykorzystane do opieki nad chorymi na Covid-19. Brytyjski rząd ma rozmawiać z producentami sprzętu medycznego, by zwiększyły produkcję respiratorów bądź czasowo przestawiły się na ich wytwarzanie.

Hancock powiedział, że Wielka Brytania prawdopodobnie będzie potrzebować ich wielokrotnie więcej niż obecnie znajdujące się w kraju 5 tysięcy. "Mówimy (producentom), że jeśli wyprodukujecie respirator, kupimy go. Żadna liczba nie jest zbyt wysoka" - oświadczył.