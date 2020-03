Od poniedziałku do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte, zawieszono w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Wprowadzono je ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. Wszystkie udostępnione na stronie materiały dydaktyczne są bezpłatne.

"Naszą intencją jest to, aby uruchomiona strona była nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale także wsparciem w ich pracy. Stąd m.in. koncepcja +planu lekcji+ z propozycjami treści na każdy dzień. To jedynie podpowiedź. Zostawiamy nauczycielom pełną dowolność w wyborze oraz wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów" - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na stronie "zdalne lekcje" nauczyciele nauczania początkowego znajdą materiały, dzięki którym wspólnie ze swoimi uczniami powitają wiosnę. Uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej na języku polskim mogą powtórzyć m.in. zasady pisowni "nie" z różnymi częściami mowy, na matematyce nauczą się opisywać część całości za pomocą ułamka, a na technice poznają pojęcia związane z ruchem drogowym oraz nauczą się rozróżniać obiekty związane z ruchem drogowym.

Szóstoklasiści np. na muzyce będą mieli szansę poznać różne współczesne style muzyczne. Z kolei nauczyciele języka angielskiego będą mogli np. z ósmoklasistami powtórzyć z nimi czas Past Simple i popracować nad wzbogaceniem słownictwa. Poza językiem angielskim, na stronie znajdują się także podpowiedzi do wykorzystania na lekcjach niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego.

MEN przypomina też o możliwości korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej https://epodreczniki.pl. To bezpłatne, stworzone i administrowane przez resort edukacji narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Materiały dostępne na platformie są: bezpłatne, zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd., dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon), dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji: e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia, dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki, przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć. Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani. Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Resort edukacji zachęca nauczycieli również do zapoznania się z podpowiedziami dotyczącymi narzędzi do zdalnej pracy z uczniami zawartymi w poradniku "Nauczycielu, poprowadź lekcje online!", dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z NASK przygotowało również materiały, w których krok po kroku można dowiedzieć się na przykład, jak założyć grupę na portalu społecznościowym czy swój kanał na platformie społecznościowej, a później prowadzić na nim swoje lekcje. Warto zapoznać się z tymi materiałami na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce "Zbuduj zdalną klasę". (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka