Ze względu na zagrożenie epidemiczne Koleje Mazowieckie wprowadzają zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, a także w funkcjonowaniu Punktu Rzeczy Znalezionych oraz kas biletowych – czytamy w komunikacie KM przesłanym PAP.

I tak od najbliższej środy 18 marca do 25 marca rozkład jazdy będzie zbliżony do obowiązującego w soboty, niedziele i święta. "Pozostanie jednak większość pociągów przyspieszonych, tak by umożliwić podróż do pracy i powrót do domu" – wyjaśniły KM.

Już od wtorku 17 marca część kas biletowych KM jest zamknięta, w związku z tym kierownictwo kolei zachęca do zakupu biletów za pośrednictwem np. telefonu komórkowego czy przez internet.

Do odwołania zostaje wprowadzone ograniczenie funkcjonowania Punktu Rzeczy Znalezionych – przedmioty znalezione trafią do punktu, jednak ich wydawanie zostaje czasowo zawieszone.

Na końcu i na początku składów pociągów wprowadzono tzw. strefy zero. Jak wyjaśniła rzecznik KM Donata Nowakowska są one przeznaczone dla kierowników pociągów? Chodzi o ich bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się na stronach internetowych Kolei Mazowieckich - www.mazowieckie.com.pl.