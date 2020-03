„Przeprowadzony w niedzielę test na obecność koronawirusa jest pozytywny. Do końca następnego tygodnia pozostanę w domowej kwarantannie” - powiedział Merz niemieckiej agencji prasowej dpa.

Polityk dodał, że na szczęście ma tylko lekkie symptomy. "Ściśle stosuję się do poleceń służby zdrowia” - dodał.

Merz poinformował również, że odwołał wszystkie zaplanowane spotkania.

Merz to jeden z trzech głównych kandydatów do objęcia stanowisko szefa Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Pozostali kandydaci to premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet oraz przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen. Nowo wybrany szef partii najprawdopodobniej zostanie równocześnie kandydatem CDU na kanclerza Niemiec w wyborach do Bundestagu w 2021 r.

Merz kandydował na stanowisko szefa partii już w grudniu 2018 r., ale minimalnie przegrał głosowanie z Annegret Kramp-Karrenbauer. Obecna szefowa partii w lutym br. zapowiedziała swoją rezygnację z funkcji i organizację nowych wyborów podczas partyjnego spotkania 25 kwietnia. W ubiegłym tygodniu władze partii podjęły decyzję o odroczeniu daty tego forum ze względu na pandemię Covid-19. Również trójka kandydatów odwołała wszystkie spotkania wyborcze.

Z Lipska Łukasz Grajewski (PAP)